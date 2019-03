Außenminister Südkoreas und der USA sprechen über Hanoi-Gipfel

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr amerikanischer Amtskollege Mike Pompeo haben sich am Freitag am Telefon über den Ausgang des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Hanoi unterhalten.Trotz des ergebnislosen Ausgangs sei es noch immer von großer Bedeutung, dass Washington weiter versuche, den Dialog mit Pjöngjang aufrechtzuerhalten, sagte Kang laut ihrem Ministerium zu Pompeo. Weitere Details des Gesprächs waren zunächst nicht bekannt.Trump und Kim hatten sich am Mittwoch und Donnerstag in Hanoi getroffen. Der zweite Gipfel zwischen beiden ging jedoch ohne eine Einigung auf Schritte zur atomaren Abrüstung Nordkoreas zu Ende.