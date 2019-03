Politik Südkorea und USA wollen Frühlingsmanöver verkleinert durchführen

Das reguläre gemeinsame Manöver der südkoreanischen und amerikanischen Streitkräfte im Frühjahr soll laut Berichten in verkleinertem Umfang durchgeführt werden.



Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen US-Beamten, der anonym bleiben wollte.



Eine Entscheidung darüber sei bereits vor dem Nordkorea-USA-Gipfel diese Woche in Hanoi gefällt worden.



Der Sender NBC berichtete ebenfalls unter Berufung auf zwei Pentagon-Beamte, das US-Militär wolle in Kürze bekanntgeben, die jährlichen großangelegten Frühlingsmanöver mit Südkorea nicht mehr durchzuführen. Zwei großangelegte Manöver würden unter anderen Namen getrennt voneinander abgehalten werden.



US-Präsident Donald Trump hatte sich bei einer Pressekonferenz nach dem Gipfel mit Nordkorea in Hanoi kritisch zu den Kosten für die gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea geäußert. Jedesmal würden Hunderte von Millionen Dollar draufgehen. Dies gefalle ihm nicht, er finde es zudem unfair. Weil die USA Südkorea schützten, sollte die südkoreanische Seite mehr übernehmen. Die USA gäben viel für den Schutz von reichen Ländern aus, die sich selber schützen könnten, sagte Trump.