Kim Jong-un verlässt Hanoi

Nach dem ergebnislos beendeten Gipfel mit den USA und einem offiziellen Besuch in Vietnam hat der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un am Samstagvormittag die Heimfahrt angetreten.Kim fuhr wie bereits auf seinem Hinweg nach Hanoi zunächst mit einem Auto nach Dong Dang an der Grenze zu China. Es wurde erwartet, dass er von dort seinen Sonderzug nehmen werde. Für die etwa 3.800 Kilometer lange Zugfahrt zwischen Dong Dang und Pjöngjang wird er bis zu 66 Stunden unterwegs sein.Ob Kim auf seinem Rückweg einige chinesische Industriestandorte besichtigen oder mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammenkommen wird, war zunächst unklar.Kim hatte den offiziellen Besuch in Hanoi, der ursprünglich bis Samstagnachmittag geplant war, um einige Stunden verkürzt. Gestrichen wurden Termine zur Besichtigung von Industrie- und Tourismuszonen in Vietnam. Den größten Teil der offiziellen Termine in Vietnam nahm Kim allerdings unabhängig vom unerwarteten Gipfel-Ausgang wahr.