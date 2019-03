Politik UN-Sicherheitsrat: Vorerst keine Diskussion über Aufhebung von Nordkorea-Sanktionen geplant

Eine Diskussion über die mögliche Aufhebung von Nordkorea-Sanktionen im Weltsicherheitsrat ist laut Berichten vorerst nicht geplant.



Der US-Sender Voice of America zitierte dabei den deutschen UN-Botschafter und Leiter des UN-Sanktionsausschusses für Nordkorea, Christoph Heusgen.



Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen UN-Botschafter François Delattre am Freitag im UN-Hauptquartier in New York sagte Heusgen, beim Nordkorea-USA-Gipfel sei von dem Ziel einer vollständigen, nachweislichen und unumkehrbaren Denuklearisierung, das die Weltgemeinschaft verfolge, nicht abgerückt worden. Als Leiter des Sanktionsausschusses würde er sagen, es gebe vorerst keinen Grund, das derzeitige Sanktionssystem zu ändern.