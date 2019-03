Kultur Bisher größter Überschuss im Content-Handel

Dank der globalen Beliebtheit des K-Pop und der Onlinespiele hat Südkorea im vergangenen Jahr im Content-Handel den bisher größten Überschuss erzielt.



Nach Angaben der südkoreanischen Notenbank verzeichnete das Land in der Handelsbilanz für kulturelle Contents, die Popmusik und die Spieleindustrie eingeschlossen, einen Überschuss in Höhe von 2,43 Milliarden Dollar. Dies stelle im Vorjahresvergleich einen Anstieg um 73 Prozent dar.



Ein drastisches Wachstum ist auch auf die Lockerung der chinesischen Maßnahmen gegen die koreanische Kulturwelle Hallyu zurückzuführen. China hatte die Maßnahmen als Protest gegen die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD 2016 in Südkorea getroffen.