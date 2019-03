Südkorea und USA stellen Manöver Key Resolve und Foal Eagle ein

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben beschlossen, ihre Frühjahrsmanöver Key Resolve und Foal Eagle einzustellen.Mit dem Verzicht auf die Übungen sollen die diplomatischen Bemühungen um eine Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel unterstützt werden.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte am Sonntag mit, dass Minister Jeong Kyeong-doo und der geschäftsführende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan die Entscheidung am Samstag am Telefon getroffen hätten.Die Minister hätten die Empfehlung der beiden Generalstabschefs und des Kommandeurs der US-Streitkräfte in Korea befolgt.Die Stabsrahmenübung Key Resolve wird durch eine neue Übung ersetzt, mit der dem Wunsch nach einer Unterstützung der diplomatischen Anstrengungen für eine endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung besser Rechnung getragen werden könne.Die neue Übung Dong Maeng oder Allianz wurde heute gestartet.Das Großmanöver Foal Eagle wird durch Übungen im kleineren Maßstab ersetzt, die verteilt über das Jahr stattfinden.