Trump: Nordkorea hat mit Atomwaffen keine wirtschaftliche Zukunft

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Worten von US-Präsident Donald Trump mit Atomwaffen keine wirtschaftliche Zukunft.Das habe Trump am Samstag auf der jährlich stattfindenden politischen Konferenz mit konservativen Aktivisten Conservative Political Action Conference gesagt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.Nordkorea stehe eine unglaubliche und glänzende wirtschaftliche Zukunft bevor, wenn es ein Abkommen treffe, doch habe das Land mit Nuklearwaffen keine wirtschaftliche Zukunft.Sollte alles gut verlaufen, würde er sicherstellen, dass andere Länder Nordkorea Hilfe bereitstellen. Damit deutete er die Möglichkeit einer Sanktionslockerung an, sollten bei Nordkoreas Denuklearisierung greifbare Fortschritte erzielt werden.Trump war am Mittwoch und Donnerstag mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Hanoi zusammengekommen. Das Spitzentreffen war ohne Einigung zu Ende gegangen.