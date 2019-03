Südkorea und USA beginnen neue Stabsrahmenübung

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA beginnen am heutigen Montag eine neue Stabsrahmenübung.Sie soll die bisherige Übung „Key Resolve“ ersetzen, die nach einer Entscheidung beider Staaten beendet wurde. Die neue Übung wird „Dong Maeng“ genannt, was Allianz bedeutet.Die Übung wird bis 12. März außer am Wochenende sieben Tage lang stattfinden. Die diesmalige Übung wird als „19-1 Dong Maeng“ Übung bezeichnet, da es die erste gemeinsame Übung im laufenden Jahr ist.Wie verlautete, würden viel weniger Soldaten als bei Key Resolve daran teilnehmen, die Übungsinhalte für einen Gegenangriff würden wegfallen.Die genaue Zahl der teilnehmenden Soldaten nannten beide Staaten nicht. Laut Informationen wird ein Teil der US-Streitkräfte in Südkorea mobilisiert, aus Übersee würden vergleichsweise wenig US-Soldaten kommen.