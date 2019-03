Photo : YONHAP News

Die koreanische Golferin Park Sung-hyun hat das LPGA-Turnier HSBC Women´s World Championship gewonnen.Park erzielte in der vierten Runde am Sonntag in Singapur acht unter Par. Sie kam insgesamt auf 15 unter Par (273 Schläge).Damit holte die 25-Jährige ihren ersten Saisonsieg und den sechsten Sieg auf der LPGA-Tour.