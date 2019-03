Trump verteidigt Entscheidung für Beendigung von Militärübungen mit Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will keine Militärübungen zwischen Südkorea und den USA, weil sie nach seinen Angaben zu kostspielig sind.Der Grund, warum er keine Militärübungen mit Südkorea wolle, sei die Einsparung von hundert Millionen Dollar, die nicht erstattet würden, schrieb Trump am Sonntag (Ortszeit) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Das sei seine Position gewesen, lange bevor er Präsident geworden sei.Es sei außerdem eine gute Sache, die Spannungen mit Nordkorea zu dieser Zeit zu reduzieren, fügte er hinzu.Als Hintergrund für den Tweet wird eine eventuelle Kritik an der bekannt gemachten Entscheidung Südkoreas und der USA vermutet, ihre groß angelegten Gemeinschaftsübungen Key Resolve und Foal Eagle zu beenden und stattdessen Übungen im kleineren Maßstab abzuhalten.Der Nationale Sicherheitsberater John Bolton sagte diesbezüglich in einem Interview mit CNN, es sei keine neue Entscheidung getroffen worden, sondern es werde an die Entscheidung, die Präsident Trump im letzten Sommer über Militärübungen gefällt habe, angeknüpft.Trump hatte auf einer Pressekonferenz im Anschluss an seinen zweiten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Donnerstag in Hanoi gesagt, dass er vor langer Zeit die Militärübungen mit Südkorea aufgegeben habe. Diese hätten jedes Mal 100 Millionen Dollar Kosten verursacht.