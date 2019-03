Präsident Moon wechselt Botschafter in Nachbarländern aus

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am heutigen Montag die Botschafter in China, Japan und Russland auswechseln.Den seit zwei Monaten vakanten Posten des Botschafters in China wird voraussichtlich Jang Ha-sung, der frühere Politikchef im Präsidialamt, übernehmen. Nam Gwan-pyo, der ehemalige zweite Vizedirektor des Büros für nationale Sicherheit, wird neuer Botschafter in Japan.Lee Sok-bae, der Generalkonsul in Wladiwostok, wird offenbar den Botschafter in Russland, Woo Yoon-keun, ablösen. Der Botschafter in den USA, Cho Yoon-je, wird sehr wahrscheinlich weiter im Amt bleiben.Hinter dem Botschafterwechsel wird der Wille des Staatschefs vermutet, die Atmosphäre zu erneuern und eine ausgefeiltere Kooperation für die Denuklearisierung Nordkoreas zu erwirken.Moon wird am Montag eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) leiten, an der die Minister für Auswärtiges, Vereinigung und Verteidigung teilnehmen. Es ist das erste Mal seit dem vergangenen Juni, als der erste Nordkorea-USA-Gipfel in Singapur stattfand, dass Moon einer NSC-Sitzung vorsitzt.Laut Moons Sprecher Kim Eui-kyeom werden dabei der zweite Nordkorea-USA-Gipfel bewertet und diesbezügliche Maßnahmen erörtert.Das Präsidialamt teilte mit, dass Moon nach Kontakten mit Nordkorea und den USA durch verschiedene Kanäle einen Aktionsplan ausarbeiten werde.