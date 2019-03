In neun Städten und Provinzen Notmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung ergriffen

Photo : YONHAP News

Am heutigen Montag werden in neun provinzfreien Städten und Provinzen Notmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung ergriffen.Die Maßnahmen würden von 6 bis 21 Uhr gelten, teilte das Umweltministerium mit.Betroffen sind Seoul, Incheon, Gyeonggi, Daejeon, Sejong, Süd- und Nord-Chungcheong, Gwangju sowie Süd-Jeolla. In der Hauptstadtregion und in der Region Chungcheong sind die Notmaßnahmen den vierten Tag in Folge in Kraft.Für Mitarbeiter von Behörden und öffentlichen Institutionen in den betroffenen Regionen gilt ein teilweises Fahrverbot.Seoul wird 441 Parkplätze öffentlicher Institutionen schließen. 2,5 Tonnen- und schwerere Fahrzeuge der Abgasklasse 5 dürfen nicht fahren.