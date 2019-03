Bolton: Trump überreichte Kim Papier mit Forderungen für Big Deal

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat laut seinem Sicherheitsberater Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei ihrem Gipfel in Hanoi ein Papier für einen Big Deal überreicht, das Forderungen der USA bezüglich der Denuklearisierung enthält.Präsident Trump habe weiterhin einen Big Deal, nämlich die Denuklearisierung, gefordert, sagte der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, in einem Interview mit Fox News am Sonntag (Ortszeit). Er habe verlangt, den Verzicht auf Atom-, Bio- und Chemiewaffen sowie ballistische Raketen zu beschließen.Trump habe Kim zwei Dokumente, eines in Englisch und ein anderes in Koreanisch, ausgehändigt. Darin seien die Erwartungen der USA und eine großartige wirtschaftliche Zukunft für Nordkorea im Gegenzug präsentiert worden, hieß es.Bolton sagte in einem getrennten Interview mit CBS, dass der zweite Nordkorea-USA-Gipfel aus der Perspektive der USA ein Erfolg gewesen sei. Die Frage sei gewesen, ob Nordkorea bereit gewesen sei, den „Big Deal“ zu akzeptieren, der eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas und eine gewaltige wirtschaftliche Zukunft vorsehe. Kim sei jedoch nicht bereit gewesen, den Vorschlag zu akzeptieren.Er sagte weiter, was sich die USA wünschten, sei die Denuklearisierung, die so wie in dem Kim überreichten Dokument vorgelegt umfangreich definiert sei.Zur Möglichkeit der Rückkehr Nordkoreas an den Verhandlungstisch hieß es, es hänge von Nordkorea ab. Es bestehe keine Ablauffrist. Trump sei bereit, Verhandlungen auf niedriger Ebene fortzusetzen oder wieder mit Kim zu reden.