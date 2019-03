Private Kindergärten wollen aus Protest Schuljahresbeginn verschieben

Photo : YONHAP News

Der koreanische Verband privater Kindergärten startet am Montag seinen Protest mit der unbefristeten Verschiebung des Schuljahresbeginns.Die Organisation teilte auf einer Pressekonferenz am Sonntag mit, dass ihre Position unverändert bleibe. Nach eigener Berechnung würden 1.533 Kindergärten, viel mehr als die Angaben des Bildungsministeriums, bei der Verschiebung mitmachen.Der Verband lehnt die Einführung des staatlichen Buchführungssystems „Edufine“ ab, das mehr Transparenz beim Betrieb der Kindergärten sichern könne. Er fordert zudem, drei sie betreffende Gesetzentwürfe zurückzuziehen.Nach der Berechnung des Bildungsministeriums wollen mit Stand von 23 Uhr am Sonntag 365 Kindergärten den Schuljahresbeginn verschieben. Das Ressort rechnet damit, dass bis zu 480 Kindergärten geschlossen bleiben könnten.Die Bildungsbehörden wollen heute Vormittag Mitarbeiter zu allen 3.875 privaten Kindergärten im Land schicken, um festzustellen, ob sie geöffnet haben. Im Falle einer unangekündigten Verschiebung des Schuljahresbeginns werden sie Kinder, die unbedingt betreut werden müssen, in alternativen Institutionen wie staatlichen und öffentlichen Kindergärten in der Umgebung unterbringen.Die Bildungsbehörden werden die Alarmbereitschaft rund um die Uhr aufrechterhalten und freiwillige Lehrkräfte in vorläufigen Kinderbetreuungsstätten einsetzen.