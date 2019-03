Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un reist offenbar direkt nach Pjöngjang zurück.Wie eine Quelle in Peking berichtete, fahre sein Sonderzug in Richtung der im Nordosten Chinas gelegenen Stadt Tianjin und nicht Peking.Auch laufe am Bahnhof in Peking der Betrieb normal weiter, dort würden zurzeit keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen.Es hatte Spekulationen gegeben, dass Kim auf der Rückreise in der chinesischen Hauptstadt Halt machen könnte.Sein Zug wird wahrscheinlich am frühen Dienstagmorgen die Grenze nach Nordkorea überqueren.