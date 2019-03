Anteil umweltfreundlicher Autos in Südkorea auf 8,2 Prozent gestiegen

Photo : KBS News

Der Markt für umweltfreundliche Fahrzeuge in Südkorea ist letztes Jahr drastisch gewachsen.Laut einem Bericht des Koreanischen Automobilherstellerverbandes nahm der Absatz umweltfreundlicher Personenkraftwagen letztes Jahr um 26,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf knapp 125.000 Einheiten zu.Damit machten die umweltfreundlichen Autos 8,2 Prozent des gesamten PKW-Absatzes von 1,52 Millionen aus. Der Anteil ist nach 2,8 Prozent im Jahr 2015 deutlich gewachsen.Beim Anteil der Umweltautos am PKW-Markt übertraf Südkorea Westeuropa mit 6,6 Prozent und die USA mit 3,9 Prozent. Jedoch wurde der Anteil in Japan von 32,8 Prozent deutlich unterschritten.Hybridautos machten 74,5 Prozent der Umweltautos aus. Insgesamt 93.094 Hybridautos, damit zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wurden abgesetzt.