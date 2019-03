Südkorea sechstes Jahr in Folge als BSE-freies Land anerkannt

Photo : YONHAP News

Die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) hat Südkoreas Status als von drei Tierkrankheiten freier Staat anerkannt.Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Sonntag mit.Im Falle von BSE (Bovine spongiforme Enzephalopathie) oder Rinderwahnsinn erhielt Südkorea im Jahr 2014 den Status eines Staates mit vernachlässigbarem Risiko, den höchsten Status. Der Status wurde nun das sechste Jahr in Folge aufrechterhalten. Hinsichtlich der Pest der kleinen Wiederkäuer und der Afrikanischen Pferdepest wurde Südkorea ebenfalls das sechste Jahr in Folge als freies Land anerkannt.Die Entscheidung wird darauf zurückgeführt, dass in Südkorea diese Krankheiten nicht ausbrachen und die Bedingungen für die Aufrechterhaltung des Status gemäß der OIE-Satzung für Tierhygiene erfüllt wurden.Die Entscheidung wird bei der 87. Tagung der OIE im Mai in Frankreich offiziell getroffen.Das Agrarministerium teilte mit, dass aus diesem Anlass die Verwaltung des südkoreanischen Systems zur Verhütung der Infektionskrankheiten international anerkannt werden und das Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit der Viehzuchtprodukte erhöht werden könnten.