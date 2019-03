Zusammensetzung von Gruppe für gemeinsame Bergung von Gebeinen von Kriegsgefallenen verzögert sich

Photo : YONHAP News

Die Zusammensetzung einer Gruppe für die gemeinsame Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen durch Süd- und Nordkorea und die Mitteilung der Listen hierfür verzögern sich.Beide Seiten befänden sich in Diskussionen, um die Listen auszutauschen, teilte die Sprecherin des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, Choi Hyun-soo, am Montag vor der Presse mit.Beide Koreas hatten in ihrer Militärübereinkunft vom 19. September letzten Jahres vereinbart, für die gemeinsame Bergung der Gebeine von im Koreakrieg Gefallenen in der demilitarisierten Zone ein Team für eine gemeinsame Untersuchung und Führung vor Ort aus jeweils fünf Personen im Rang von Obersten zu bilden und ein Bergungsteam aus jeweils 80 bis 100 Personen zusammenzusetzen. Bis Ende Februar sollte die Gruppe zusammengesetzt werden und die Listen sollten ausgestauscht werden.Es ist das erste Mal, dass eine Vereinbarung, für die in der Militärübereinkunft eine Frist festgesetzt wurde, nicht rechtzeitig umgesetzt wurde.Choi sagte, dass die Verzögerung anscheinend kein großes Problem darstelle. Man sehe kein Hindernis für den Beginn der Bergungsarbeiten im April.