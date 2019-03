Regierung will Unterstützung für Exporteure ausweiten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will angesichts eines Abschwungs der Weltwirtschaft ihre Unterstützung für Exporteure ausweiten.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie stellte am Montag eine Reihe von Maßnahmen vor, mit denen die Ausfuhren gesteigert werden sollen.Hierzu zählt die Anhebung des Volumens für niedrig verzinste Kredite für die Exportwirtschaft um 15,3 Billionen Won auf 235 Billionen Won oder 208 Milliarden Dollar in diesem Jahr.Noch in diesem Monat will die Regierung detaillierte Pläne für die Förderung von sechs Sektoren als neue Exportindustrien vorstellen. Hierzu zählen unter anderem die Sektoren Energie und Information- und Kommunikation.Der Sektor Gesundheit, Ernährung und Naturwissenschaften soll mit Forschungsgeldern in Höhe von 2,8 Billionen Won für die Entwicklung neuer medizinischer Ausrüstung unterstützt werden.Die Zuschüsse für das Marketing der Exporteure sollen um 5,8 Prozent auf über 352 Milliarden Dollar in diesem Jahr steigen. Die Zahl der Nutznießer der Förderung soll um 1.900 auf rund 42.000 Unternehmen steigen.Hintergrund der Maßnahmen zur Ankurbelung der Exporte ist ein Rückgang der Ausfuhren um 11,1 Prozent im letzten Monat. Grund für den scharfen Rückgang waren eine Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums in China und Europa sowie fallende Halbleiterpreise.