Präsident Moon fordert Engagement für innerkoreanische Wirtschaftsprojekte

Präsident Moon Jae-in hat gefordert, die Vorbereitungen für eine Reihe von bei innerkoreanischen Gipfeln vereinbarten Wirtschaftsprojekten mit Nordkorea zügiger voranzutreiben.Das betonte er bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am Montag im Blauen Haus.Moon bat die Teilnehmer des Sicherheitsrates darum, im Rahmen der Sanktionen die Beziehungen zwischen beiden Koreas zu vertiefen und so den Dialog zwischen Nordkorea und den USA zu unterstützen.Moon leitete erstmals seit dem Nordkorea-USA-Gipfel vor neun Monaten eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates.Zum Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi sagte Moon, die Ergebnisse ließen zwar sehr zu wünschen übrig. Man habe jedoch bestätigen können, dass Nordkorea und die USA bei bisherigen Gesprächen wichtige Leistungen erzielt hätten. Außerdem sei die Möglichkeit für eine dauerhafte Abschaffung von Atomanlagen in Yongbyon in Reichweite gerückt, betonte Moon. Wenn die Anlagen in Yongbyon vollständig abgeschafft werden sollten, würde dies bedeuten, in eine unumkehrbare Phase der Denuklearisierung einzutreten.Moon maß zudem der Tatsache große Bedeutung bei, dass Nordkorea und die USA über die Lockerung der Sanktionen und die Einrichtung von Verbindungsbüros gesprochen haben.Moon brachte zudem seine Erwartung zum Ausdruck, dass Nordkorea und die USA so bald wie möglich Arbeitsgespräche aufnehmen mögen.