Moody's prognostiziert Südkorea für 2019/20 Wachstum von leicht über zwei Prozent

Photo : YONHAP News

Die internationale Ratingagentur Moody's Investors Service hat Südkorea für dieses und kommendes Jahr ein Wachstum von leicht über zwei Prozent prognostiziert.Im am Montag veröffentlichten Makroökonomischen Ausblick für 2019 und 2020 hieß es, dass Südkoreas Wirtschaftswachstum knapp über zwei Prozent liegen werde. Dies sei deutlich schwächer als das Wachstum von 2,7 Prozent im letzten Jahr.Im vergangenen November war Moody's noch von 2,3 Prozent Wachstum in diesem und 2,5 Prozent im nächsten Jahr ausgegangen.Die gekürzte Prognose wurde mit einem schwachen Investitionszyklus und einem sich verlangsamenden Welthandel begründet. Diese Faktoren würden Südkoreas Wachstumsdynamik unterwandern, hieß es.Auch habe eine nachlassende Nachfrage in China nach Speicherchips Südkoreas Ausfuhren und Investitionen nachteilig beeinflusst.Als ein weiterer Grund, der das Wachstum hemme, wurde die Anhebung des Mindestlohns genannt. Kleine und mittlere Unternehmen sähen in den gestiegenen Lohnkosten eine Beeinträchtigung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.