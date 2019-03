Kim Jong-un nach Vietnam-Besuch in Pjöngjang eingetroffen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Dienstag nach seinem Besuch in Vietnam heimgekehrt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass ein Sonderzug mit Kim an Bord heute um 3 Uhr in Pjöngjang angekommen sei.Am Bahnhof wurde eine Begrüßungszeremonie abgehalten. Kim wurde von hohen Funktionären von Partei, Regierung und Militär begrüßt, darunter Parlamentssprecher Kim Yong-nam und der Vizevorsitzende der Arbeiterpartei Choe Ryong-hae. Auch Vertreter der vietnamesischen Botschaft in Nordkorea waren anwesend.KCNA meldete, dass Kim den zweiten Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi und einen offiziellen Besuch in Vietnam erfolgreich abgeschlossen habe.Kims Sonderzug war am Samstag am Bahnhof Dong Dang in Vietnam gestartet und fuhr ohne Zwischenstopp in Peking durch China. Eine über Nordkorea gut informierte Quelle sagte, dass Kim sich anscheinend im chinesischen Dandong an der Grenze zu Nordkorea 30 Minuten lang mit chinesischen Beamten unterhalten habe.