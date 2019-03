Südkoreas Atomunterhändler besucht USA für Diskussionen nach Hanoi-Gipfel

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und der USA für Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm kommen erstmals nach dem ergebnislos beendeten Nordkorea-USA-Gipfel in der Vorwoche in Hanoi zusammen.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Lee Do-hoon, der Sondergesandte für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch nach Washington aufbreche. Er werde dort mit seinem Ansprechpartner Stephen Biegun zu Diskussionen zusammenkommen.Lee werde von der US-Seite über Details des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels und dessen Ergebnisse informiert. Beide Seiten würden sich über ihre Einschätzungen austauschen, hieß es.Auch wird über die Zukunft des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA gesprochen. Lee will zudem mit US-Regierungsvertretern sprechen, die für das nordkoreanische Atomprogramm oder die Nordkorea-Frage zuständig sind.Lees USA-Besuch erfolgt im Rahmen von Bemühungen der südkoreanischen Regierung, für die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington zu vermitteln.Es gilt als wahrscheinlich, dass auch ein Außenministertreffen und ein Gipfel zwischen Südkorea und den USA zustande kommen.