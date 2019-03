Parlamentsbetrieb wird Donnerstag normalisiert

Photo : KBS News

Die Nationalversammlung wird nach einer Lahmlegung in den letzten zwei Monaten wieder in Betrieb genommen werden.Die Freiheitspartei Koreas (LKP) beschloss, die Einberufung einer außerordentlichen Sitzungsperiode zu verlangen. Die Partei verzichtete auf ihre Forderung nach einer parlamentarischen Untersuchung oder Anhörung zum Vorwurf von Immobilienspekulationen gegen eine Regierungsabgeordnete.Die Regierungspartei und zwei weitere Oppositionsparteien reichten ebenfalls eine Forderung nach der Einberufung des Parlaments ein.Daher wird am Donnerstag eine außerordentliche Sitzungsperiode beginnen.Die LKP gab nach, da es aus ihrer Sicht offenbar vorteilhafter erschien, im Parlament über verschiedene drängende Themen zu debattieren. Ihr neuer Chef Hwang Kyo-ahn kündigte einen harten Kampf gegen die Regierung an und betonte, dass man eine „Diktatur der Linksorientierten“ stoppen wolle.Die Vizefraktionschefs der Parteien werden am Dienstagnachmittag über einen Zeitplan des Parlamentsbetriebs im März diskutieren.