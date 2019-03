Erste Schule für New-collar Workers in Südkorea eröffnet

Photo : KBS News

IBM Korea hat die erste P-Tech-Schule in Südkorea eröffnet.Die Seoul New Collar School wurde am Montag eröffnet, 52 Schüler wurden aufgenommen.Mit „New-collar Workers“ sind technische Talente gemeint, die über Technologien im Zusammenhang mit der vierten Industrie wie künstliche Intelligenz und Block Chain verfügen.IBM betreibt bereits in mehr als 120 Ländern eine New Collar Schule.Die Schule in Seoul wurde in Kooperation zwischen dem Bildungsministerium und IBM eröffnet. Dort wird ein fünfjähriger Lehrgang angeboten, der einen dreijährigen Oberschulkurs und einen daran anschließenden zweijährigen Fachhochschulkurs umfasst. Ziel ist die Ausbildung von Experten für künstliche Intelligenz.