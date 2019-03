Präsident Moon besucht Brunei, Malaysia und Kambodscha

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in bricht am Sonntag zu siebentägigen Staatsbesuchen in drei Mitgliedsstaaten des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN auf.Das teilte Moons Sprecher Kim Eui-kyeom am Montag mit.Moon wird vom 10. bis 12. März Brunei besuchen. Er wird mit Sultan Hassanal Bolkiah zu einem Spitzentreffen zusammenkommen, um Wege für eine stärkere Kooperation und eine erfolgreiche Abhaltung eines Sondergipfels zwischen Südkorea und ASEAN zu besprechen.Anschließend wird Moon vom 12. bis 14. März Malaysia besuchen. Dort sind Gespräche mit König Abdullah Shah und Premierminister Mahatir bin Mohamad geplant. Beide Seiten werden über die Verbesserung einer zukunftsorientierten Kooperation im Vorfeld des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Malaysia im kommenden Jahr diskutieren.Der Staatschef wird am 14. März nach Kambodscha weiterreisen. Während seines Aufenthalts bis 16. März wird Moon sich mit König Norodom Sihamoni und Premierminister Hun Sen treffen. Sie werden Wege für den Ausbau der Zusammenarbeit für ein gemeinsames Gedeihen Südkoreas und Kambodschas erörtern.Brunei, Malaysia und Kambodscha seien wichtige Kooperationspartner für die Neue Südpolitik der Regierung, sagte der Sprecher. Anlässlich der geplanten Besuche wolle Südkorea seine substanziellen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen mit diesen Ländern verstärken.