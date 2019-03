Internationales Militärmanöver laut Trump kein Thema in Gespräch mit Nordkoreas Machthaber

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump waren die Militärmanöver mit Südkorea kein Thema in seinen Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.



Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Trump am Montag, dass die Militärübungen oder Kriegsspiele, wie er sie nenne, bei seinem Treffen mit Kim nicht diskutiert worden seien. Anders lautende Berichte nannte er Fake News.



Auch verteidigte er erneut seine Entscheidung, die jährlichen Manöver einzustellen. Die Entscheidung habe er schon lange vor seinem Amtsantritt getroffen. Die Durchführung der "Spiele" koste die USA zu viel Geld, insbesondere da die Kosten nicht zurückerstattet würden.



Trump hatte sich bereits nach der Bekanntgabe über die Beendigung der Manöver Key Resolve und Foal Eagle am Sonntag auf Twitter ähnlich geäußert.