NYT: Nordkoreanische Hacker setzten auch während Nordkorea-USA-Gipfels Angriffe fort

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Hacker haben laut einem Zeitungsbericht in den letzten 18 Monaten Cyberangriffe gegen US-amerikanische und europäische Unternehmen verübt.Sie hätten auch während des Nordkorea-USA-Gipfels in der Vorwoche in Hanoi ihre Attacken fortgesetzt, berichtete die US-Zeitung „New York Times“.Laut Forschern des Cybersicherheitsunternehmens McAfee hätten nordkoreanische Hacker Attacken gegen 100 Ziele gestartet, darunter Banken, öffentliche Anlagen, Öl- und Gasunternehmen. McAfee nannte die Namen der betroffenen Unternehmen nicht.Es hieß jedoch, dass sich die große Mehrheit der Angriffe auf die USA konzentriert habe. Houston, ein Gas- und Ölknotenpunkt, und New York, ein Finanzzentrum, seien die häufigsten Ziele gewesen.Weitere wichtige Ziele seien London, Madrid, Tokio, Tel Aviv, Rom, Bangkok, Taipeh, Seoul und Hongkong gewesen. Russland und China, befreundete Nationen Nordkoreas, seien von Angriffen weitgehend verschont geblieben, hieß es.McAfees Forschern zufolge hätten Nordkoreas Hacker seit der Attacke auf Sony ihre Fähigkeiten deutlich verbessert. Das genaue Motiv hinter den Attacken sei jedoch unklar, schrieb die Zeitung weiter.