Nordkoreanische Beamte besuchen Russland

Photo : KBS News

Nach dem ergebnislos beendeten Nordkorea-USA-Gipfel in der Vorwoche scheinen Nordkorea und Russland ihre Diskussionen über Austausch und Kooperation voranzutreiben.Eine nordkoreanische Delegation unter Leitung von Han Man-hyok, einem Vizedirektor der Arbeiterpartei, besuchte das Büro der Liberal-Demokratischen Partei Russlands, einer russischen Oppositionspartei. Die Abordnung reiste nach Moskau, um einer Fotoausstellung anlässlich des 70. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland beizuwohnen.Wie verlautete, werde die Delegation mit der russischen Seite über den Wirtschafts- und Kulturaustausch zwischen beiden Ländern diskutieren.Am Mittwoch tagt der nordkoreanisch-russische Ausschuss für Wirtschaftskooperation zum neunten Mal. An der Sitzung in Moskau werden laut Informationen viele Beamte der für Wirtschaft zuständigen Ministerien Nordkoreas teilnehmen.Erst vor etwa einem Monat hatte eine hochrangige nordkoreanische Delegation unter Leitung des Vizeministers für Außenhandel, Ri Kwang-kun, Wladiwostok besucht, um mit dortigen Unternehmern über die wirtschaftliche Kooperation zu diskutieren.