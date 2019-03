Neue Botschafter in China, Japan und Russland designiert

Photo : YONHAP News

Laut Informationen ist Jang Ha-sung, der frühere Politikchef im Präsidialamt, zum Botschafter in China designiert worden.Nam Gwan-pyo, der ehemalige zweite Vizedirektor des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, wurde zum Botschafter in Japan bestimmt. Der Nachfolger des Botschafters in Russland, Woo Yoon-keun, wird Lee Sok-bae, der Generalkonsul in Wladiwostok.Wie verlautete, werde der Botschafter in den USA, Cho Yoon-je, weiter im Amt bleiben.Für Jangs Wahl spielte offenbar sein hohes Verständnis für die Staatsphilosophie des Präsidenten eine große Rolle, da er dessen Stabschef für Politik war. Angesichts wichtiger politischer Angelegenheiten zwischen Südkorea und China wie der Denuklearisierung wird erwartet, dass Jang die bilateralen Beziehungen verantwortungsvoll koordinieren kann.Nam ist Berufsdiplomat und war in Japan tätig. Zudem hat er dank seines Dienstes im Büro für nationale Sicherheit großes Verständnis für die Staatsphilosophie des Staatschefs.Lee gilt als einer der besten Russlandexperten im Außenministerium. Als Generalkonsul in Wladiwostok verzeichnete er Erfolge bei der Neuen Nordpolitik und der trilateralen Kooperation zwischen beiden Koreas und Russland.Laut dem Außenministerium wurde Kim Dong-gi, ein Gesandter in den USA, zum Botschafter bei UNESCO ernannt. Außerdem wurden neue Generalkonsuln in Sydney, Chicago und Honolulu designiert.