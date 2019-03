Südkoreas Hauptbörse schließt im Minus

Photo : KBS News

Südkoreas Hauptbörse hat heute im Minus geschlossen.Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.179,23 Zählern, 0,52 Prozent schwächer als am Montag.Die Anleger blieben skeptisch, ob die Handelseinigung zwischen den USA und China zustande kommt.Trotz Medienberichten, nach denen eine Einigung kurz bevorstehe, seien die Anleger noch vorsichtig und hinsichtlich der Details der möglichen Einigung misstrauisch, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.Der Technologieindex Kosdaq verlor 0,02 Prozent auf 747, 95 Punkte.Die Landeswährung Won verlor gegenüber dem US-Dollar an Wert. Ein Dollar wurde bei Handelsende zu 1.125,5 Won gehandelt, nach 1.124,9 Won am Vortag.