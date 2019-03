Erstmals sechsten Tag in Folge Notmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung

Photo : YONHAP News

Wegen der anhaltenden hohen Feinstaubbelastung werden auch am Mittwoch Notmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung ergriffen.Die Maßnahmen gelten in 15 provinzfreien Städten und Provinzen außer in Busan und Ulsan an der Südostküste. Im Osten der Provinz Gangwon wurde erstmals zu den Maßnahmen gegriffen.In der Hauptstadt und der Region Chungcheong sind die Notmaßnahmen gegen Feinstaub erstmals den sechsten Tag in Folge in Kraft.In den betroffenen Regionen gilt ein teilweises Fahrverbot für Mitarbeiter von Behörden und öffentlichen Institutionen. Am Mittwoch dürfen lediglich Autos mit gerader Endziffer des Kennzeichens fahren.In Seoul gilt ein Fahrverbot für Fahrzeuge der Abgasklasse 5, die in der Hauptstadtregion angemeldet sind.Die Stadt Seoul wird 441 Parkplätze der Behörden und nachgeordneten Institutionen schließen. Daher rief sie die Öffentlichkeit dazu auf, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.