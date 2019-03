Politik Präsident Moon: Koreanische Halbinsel wird denuklearisiert

Präsident Moon Jae-in hat sich zuversichtlich für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung von dauerhaftem Frieden geäußert.



Dies werde geschehen, wenn sich Südkorea beständig und entschlossen für den Frieden einsetze. Es könne der Eintritt in eine Ära der friedlichen Wirtschaft gelingen.



Das sagte Moon am Dienstag bei einer Abschlussfeier der Marineakademie in Changwon in der Süd-Gyeongsang-Provinz.



Seit sich beide Koreas getroffen hätten, seien auf der koreanischen Halbinsel keine Gewehrschüsse mehr in der Luft, auf dem Land oder Wasser mehr zu hören.



Südkorea sei auf einen Weg aufgebrochen, um das Schicksal der koreanischen Halbinsel selbst auf der Grundlage einer starken Militärkraft zu bestimmen.



Er betonte, dass der Abbau innerkoreanischer militärischer Spannungen die oberste Priorität sei. Moon rief aber auch zur Aufmerksamkeit für die vier wichtigsten Militärmächte im Umfeld der koreanischen Halbinsel auf. Die vier Länder würden zur Unterstützung ihrer maritimen Strategien ihre Seestreitkräfte verstärken. Südkorea müsse auch hierauf reagieren.



Eine stärkere Verteidigung sei nicht nur für den Schutz des Friedens, sondern auch zur Schaffung von Frieden erforderlich.