Südkorea erteilt drei neuen Billig-Airlines Geschäftslizenzen

Photo : KBS News

Das Transportministerium hat beschlossen, drei neuen Billigfluggesellschaften Geschäftslizenzen zu erteilen.Das gab das Ministerium am Dienstag bekannt.Zugelassen wurden die in Yangyang ansässige Gesellschaft Fly Gangwon, Aero K in Cheongju und Air Premia in Incheon.Es werde erwartet, dass der Einstieg solider Unternehmen in das Luftfahrtgeschäft Innovationen des einheimischen Marktes herbeiführen werde, sagte ein Vertreter des Ressorts. Es würden die Förderung des Wettbewerbs, mehr Vorteile für Verbraucher und die Belebung regionaler Flughäfen erwartet.Ursprünglich hatten fünf Fluggesellschaften im November eine Geschäftslizenz beantragt. Das Transportministerium hatte die Anträge seitdem geprüft.In Südkorea gibt es derzeit sechs Billig-Airlines: Jeju Air, Jin Air, Air Busan, Air Seoul, Eastar Jet und T´way Airlines.