Antrag für Anerkennung von Wattenmeeren in Südkorea als Welterbe besteht Prüfung

Photo : KBS News

Der Antrag für die Anerkennung von Wattenmeeren in Südkorea als UNESCO-Welterbe hat die erste Überprüfung bestanden.Das teilte die Behörde für Kulturgüter am Dienstag mit. Der Antrag sei im Januar eingereicht worden und habe die Prüfung auf Vollständigkeit durch das UNESCO-Welterbezentrum bestanden.Zunächst wird geprüft, ob ein Antrag die formalen Bedingungen erfüllt. Erst danach kann das eigentliche Verfahren für eine eventuelle Aufnahme in die Welterbeliste beginnen.Die Behörde hatte bereits im Januar letzten Jahres einen entsprechenden Antrag eingereicht, jedoch wurde dieser als unvollständig zurückgewiesen.Im März beginnen Prüfungen wie eine von Dokumenten durch die Internationale Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) und eine Vor-Ort-Untersuchung. Die Entscheidung über die Anerkennung von etwa 1.000 Quadratkilometer großen Streifen von Wattenmeeren an der West- und Südküste in Südkorea als Weltnaturerbe wird voraussichtlich im Juli nächsten Jahres gefällt.