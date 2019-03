Seoul will für Fortsetzung von Nordkorea-USA-Dialog aktiv vermitteln

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will für die Fortsetzung von Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA nach dem ergebnislos beendeten Gipfel in Hanoi aktiv vermitteln.Diese Absicht habe die Regierung bei einer Sitzung am Dienstag mitgeteilt, sagte der Sprecher der Minjoo-Partei Koreas, Hong Ik-pyo.Bei der von der Regierungspartei veranstalteten Sitzung zu Frieden auf der koreanischen Halbinsel erläuterten Außenministerin Kang Kyung-wha und Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon die Ergebnisse des Nordkorea-USA-Gipfels in der Vorwoche und künftige Maßnahmen.Laut Hong teilte die Regierung mit, dass sie Nordkorea und die USA auf die Notwendigkeit des Dialogs aufmerksam machen und mit den USA auf verschiedenen Ebenen diskutieren wolle. Damit sich die Fortsetzung des Dialogs nicht lange verzögere, wolle die Regierung Vermittlungsdiplomatie betreiben.Über die Entsendung eines Sondergesandten nach Nordkorea oder einen innerkoreanischen Gipfel sei noch nichts entschieden worden. Es würden verschiedene Formen von Gesprächen offen gehalten und überprüft, hieß es weiter.Wie verlautete, habe die Regierung erläutert, dass es Differenzen über den Begriff von „Yongbyon plus Alpha“ bezüglich Maßnahmen zur Denuklearisierung zwischen Nordkorea und den USA gegeben habe. Nordkorea habe darunter die Einstellung von Atom- und Raketentests verstanden, während die USA dies als Begriff betrachtet hätten, der alles einschließlich Massenvernichtungswaffen umfasse.Kang sagte, es sei sinnvoll, dass die Staatschefs Nordkoreas und der USA durch tiefgründige Diskussionen ihr Verständnis für die Position des anderen erweitert und somit Streitpunkte für eine Fortsetzung des Dialogs abgebaut hätten.