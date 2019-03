Präsident Moon betont Notwendigkeit von Notmaßnahmen gegen Feinstaub

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat alle Ministerien aufgefordert, für die Maßnahmen gegen Feinstaub zu kooperieren.Das zuständige Umweltministerium sei allein nicht in der Lage, die Angelegenheit zu bewältigen. Das Ressort sollte die Macht des Präsidenten und des Ministerpräsidenten nutzen, um alle Ministerien zur Kooperation zu bewegen, sagte Moon am Dienstag, als ihm der Umweltminister Cho Myung-rae über das Vorgehen gegen den Feinstaub berichtete.Moon forderte, dass Maßnahmen für die Kinder, die besonders anfällig für Feinstaub sind, ausgearbeitet werden. Damit zügig Luftreiniger mit großer Kapazität in Kindergärten und Schulen aufgestellt werden könnten, sollte nach Finanzierungsmaßnahmen gesucht werden.Der Staatschef sprach auch von einer eventuellen Einführung eines abwechselnden Fahrverbots abhängig von der Endziffer des Autokennzeichens. Cho antwortete, es sei zwar unmöglich, die Einwohner gesetzlich zu einem solchen Schritt zu zwingen. Es sei jedoch denkbar, die Bürger dazu aufzurufen.Die Regierung will auf wichtigen Straßen in der Stadtmitte häufiger Sprinklerwagen einsetzen und die von vielen Menschen benutzten Anlagen wie U-Bahnstationen in den morgendlichen und abendlichen Spitzenzeiten mit Wasser reinigen lassen. Die illegale Verbrennung und der Leerlauf von Fahrzeugen werden schärfer kontrolliert.Das Industrieministerium will überprüfen, mehr Wärmekraftwerke vorläufig stillzulegen oder die Dauer der Stilllegung zu verlängern.Die Regierung will in Bezug auf Feinstaub aus China ein Kooperationssystem für den Austausch entsprechender Vorhersagen in Echtzeit aufbauen.