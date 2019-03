Nordkoreanische Zeitung setzt sich für Propaganda für internen Zusammenhalt ein

Photo : YONHAP News

Nach der Rückkehr von Machthaber Kim Jong-un von seinem ergebnislosen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Vietnam entfaltet eine staatliche Zeitung Nordkoreas eine große Propaganda für die Stärkung des internen Zusammenhalts.„Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, widmete am Mittwoch die ersten vier Seiten der Berichterstattung über die Heimkehr von Kim Jong-un.Gesprochen wurde von einer großen Reise auf einer etwa 8.000 Kilometer langen Strecke, die die Welt erschüttert habe. Die Geschlossenheit des höchsten Führers und des Volks sollte sich fortsetzen, hieß es.Auf der Titelseite veröffentlichten Spitzenfunktionäre in den jeweiligen Bereichen wie der für Wissenschaft und Technologie zuständige Vizevorsitzende der Arbeiterpartei Pak Tae-dok Beiträge, in denen die Entschlossenheit für wirtschaftliche Erfolge zum Ausdruck kam.Die Zeitung bezeichnete Kims Vietnam-Reise als Weg der rührenden Aufopferung, mit der für das Volk jede Schwierigkeit gerne hingenommen werde. Es wurde ein Foto einer Nachtszene des Bahnhofs Pjöngjang veröffentlicht, auf dem vermutlich Kims Sonderzug auf einem Gleis steht.Es hieß weiter, dass die Welt Kim als sehr junge, seelenruhige und sehr leidenschaftliche Person und einen globalen Führer lobe, der den gesamten Planeten erschüttert habe.