Nationales Umfrageergebnis belegt Zufriedenheit ausländischer Patienten mit Behandlung in Korea

Laut Umfrageergebnissen sind ausländische Patienten mit den medizinischen Dienstleistungen in Südkorea sehr zufrieden.



Die Zufriedenheit mit den Behandlungskosten ist jedoch relativ schwach ausgeprägt.



Das Ministerium für Gesundheit und Soziales teilte am Mittwoch mit, dass bei einer Umfrage bei ausländischen Patienten die Zufriedenheit mit medizinischen Dienstleistungen 90,5 Punkte erreicht habe.



Das Institut für die Entwicklung der Gesundheitsindustrie habe 1.200 ausländische Patienten befragt, die vom vergangenen Mai bis November in südkoreanischen Krankenhäusern stationär oder ambulant behandelt wurden. Sie kamen aus Ländern wie Russland, China, den USA, der Mongolei und Japan.



Die höchste Zufriedenheit wurde bei den Dienstleistungen der Mitarbeiter mit 92,7 Punkten verzeichnet. Bei den von Krankenhäusern angebotenen Bequemlichkeiten wurden 92,3 Punkte erreicht.



Bei der Zufriedenheit mit den Behandlungskosten war die Zufriedenheit mit 85,8 Punkten relativ niedrig. Bei der Kommunikation und dem Respekt vor Patienten lag sie bei 89,8 Punkten.



41,5 Prozent, damit der größte Anteil, berücksichtigen bei der Entscheidung für die Behandlung in Südkorea das medizinische Niveau vor allen anderen Faktoren. Dahinter folgte der Ruf der Mediziner mit 18,4 Prozent.



93,3 Prozent der Befragen erklärten sich bereit, sich wieder in einer koreanischen medizinischen Einrichtung behandeln zu lassen. 94,8 Prozent würden anderen eine Behandlung in Südkorea empfehlen.



55,2 Prozent, damit der größte Anteil, wählten auf Empfehlung von Angehörigen oder Bekannten ein südkoreanisches Krankenhaus aus.



Die Umfrageergebnisse können auf der Webseite medicalkorea.khidi.or.kr eingesehen werden.