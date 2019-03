Südkorea diskutiert mit USA über Verlängerung vorläufiger Ausnahme für Ölimport aus Iran

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben über eine Verlängerung einer vorläufigen Sanktionsausnahme für Südkoreas Ölimporte aus Iran diskutiert.Hong Jin-wook, Generaldirektor für Afrika und Nahost im Außenministerium, traf sich am Mittwoch in Seoul mit David Peyman, einem für die Bekämpfung von Finanzbedrohungen und Sanktionen zuständigen leitenden Beamten im US-Außenministerium.Wie verlautete, hätten sich beide Seiten über eine Verlängerung der Ausnahme von den US-Sanktionen gegen Iran ausgetauscht, die bis 3. Mai gilt.Hong informierte Peyman über Schwierigkeiten koreanischer Unternehmen wegen der Iran-Sanktionen und bat um die Kooperation der USA für die Beseitigung solcher Probleme.Die USA hatten im vergangenen November ihre Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft gesetzt und acht Staaten einschließlich Südkoreas erlaubt, Erdöl aus Iran 180 Tage lang zu importieren. Die Maßnahme ist an die Bedingung geknüpft, dass das Importvolumen kontinuierlich verringert wird. Auf der Grundlage der reduzierten Menge soll die Sanktionsausnahme alle sechs Monate erneuert werden.Südkorea importiert daher ab Januar dieses Jahres wieder Erdöl aus Iran.