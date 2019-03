Nordkorea droht USA mit Kurswechsel in Atompolitik

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den USA offenbar mit einem Kurswechsel in seiner Nuklearpolitik gedroht.Die USA sollten unverzüglich zu einem gleichzeitigen Handeln greifen, bevor Nordkorea "einen neuen Weg" einschlage, schrieb das Blatt der pronordkoreanisch gesinnten Koreaner in Japan, "Joseon Shinbo".In dem Artikel wird bekräftigt, dass Nordkorea beim Gipfel in Hanoi einen wohlgemeinten Vorschlag unterbreitet habe. Diesbezüglich wurde die Äußerung des nordkoreanischen Außenministers Ri Yong-ho zitiert, dass Nordkorea für die Abschaffung von Atomanlagen in Yongbyon die teilweise Lockerung von Sanktionen gefordert habe.Wenn US-Präsident Donald Trump die Chance für die Denuklearisierung nicht endgültig verpassen wolle, sollte er die erste Phase des gleichzeitigen Handelns zwischen beiden Ländern festlegen und in die Tat umsetzen.Zum so genannten Dokument für einen "Big Deal", das Trump laut Sicherheitsberater John Bolton Kim Jong-un übermittelt habe, kritisierte das Blatt, dass es sich um unhöfliche, unterdrückende und hegemonische Gedankenmuster handele.