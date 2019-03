Wirtschaft Börse schließt erneut schwächer

Südkoreas Börse hat am Mittwoch erneut schwächer geschlossen.



Der Leitindex Kospi gab um 0,17 Prozent auf 2.175,6 Zähler nach.



Erneut hatten Unwägbarkeiten angesichts einer Handelseinigung zwischen den USA und China auf die Stimmung gedrückt.



Die Anleger schienen eine abwartende Haltung einzunehmen, da es einige ungeklärte externe Probleme gebe. Hierzu zählten Handelsstreitigkeiten und Wirren wegen des Brexit, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.



Der technologielastige Kosdaq-Index verlor 0,17 Prozent auf 746,7 Punkte.



Die Landeswährung Won verlor gegenüber dem US-Dollar an Wert. Ein Dollar wurde zum Handelsende zu 1.128,8 Won gehandelt nach 1.125,5 Won am Dienstag.