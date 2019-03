Trump wäre nach eigenen Angaben enttäuscht über Wiederaufbau von Raketenteststand in Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump wäre nach eigenen Angaben enttäuscht, sollten sich Berichte über einen Wiederaufbau eines Teststands für Raketenantriebe in Nordkorea als wahr herausstellen.Das sagte er am Mittwoch im Weißen Haus, als er von Reportern nach Medienberichten gefragt worden war, nach denen Nordkorea seine Sohae-Satellitenstartanlage in Dongchang-ri wieder aufbaue.Letztes Jahr war mit der Demontage der Anlage begonnen worden.Er wäre enttäuscht, sollten sich die Berichte als wahr herausstellen, doch sei es noch zu früh, um ein Urteil fällen zu können.Zuvor am Mittwoch hatte 38 North, ein auf Informationen über Nordkorea spezialisiertes Nachrichtenportal, gemeldet, dass offenbar einige Strukturen der Anlage in Sohae wiederaufgebaut würden.Auch das Zentrum für Strategische und Internationale Studien hatte in seinem Webauftritt "Beyond Parallel" über Satellitenaufnahmen berichtet, nach denen Nordkorea seine Startanlage für Langstreckenraketen in Sohae offenbar zügig aufzubauen scheine.