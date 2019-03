Nordkoreas Staatsfernsehen strahlt Dokumentarfilm über Kims Vietnam-Besuch aus

Photo : YONHAP News

Das nordkoreanische Staatsfernsehen KCTV hat einen Dokumentarfilm über den Besuch von Machthaber Kim Jong-un in Vietnam ausgestrahlt.KCTV strahlte den Dokumentarfilm am Mittwoch, dem Tag nach Kims Heimkehr, gegen 20.30 Uhr aus. Es hieß, dass die Staatschefs Nordkoreas und der USA am 28. Februar in Hanoi ihr zweites Treffen als wichtigen Anlass für einen Sprung auf eine neue Stufe bewertet und vereinbart hätten, produktive Gespräche fortzusetzen.Der Sender schwieg darüber, dass Kim und US-Präsident Donald Trump keine Einigung unterzeichnet hatten. Es hieß stattdessen, dass Kim Trump seinen Dank dafür geäußert habe, einen weiten Weg zurückgelegt und für das Treffen Bemühungen unternommen zu haben. Trump habe gesagt, dass er sich wünsche, sich noch häufiger mit Kim zu treffen. Er habe erneut den Willen für die Verbesserung der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA zum Ausdruck gebracht.Über den gesamten Prozess des zweitägigen Gipfels wurde ausführlich berichtet. Kim habe beim Einzelgespräch mit Trump tiefgründig über Probleme diskutiert, die für die Umsetzung der Ziele der Erklärung in Singapur in der aktuellen Phase gelöst werden müssten, hieß es.Nach dem ersten Nordkorea-USA-Gipfel im vergangenen Jahr in Singapur hatte Nordkorea etwa eineinhalb Tage nach Kims Rückkehr nach Pjöngjang einen Dokumentarfilm veröffentlicht.