Vertreter einiger Gruppen boykottieren wegen flexibler Arbeitszeit Sitzung des Wirschafts- und Arbeitsrats

Vertreter einiger Gruppen haben angekündigt, eine für heute vorgesehene Sitzung des Hauptausschusses des präsidialen Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsrates zu boykottieren.Drei Vertreter von Frauen, jungen Menschen und atypisch Beschäftigten begründeten am Vorabend in einer Stellungnahme den Boykott damit, dass sie von einer Beteiligung an der jüngsten Vereinbarung über die Erweiterung des flexiblen Arbeitszeitsystems ausgeschlossen worden waren. Ein solcher Fall sollte sich nicht wiederholen, hieß es.Eine Einigung, von der sogar Mitglieder des Hauptausschusses nicht in Kenntnis gesetzt worden seien, sei am 19. Februar als Vereinbarung des Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsrates veröffentlicht worden. Drei Organisationen, an deren Spitze die drei Vertreter sitzen, seien erst durch Eilmeldungen über die Einigung informiert worden, hieß es.Sie empfänden ein großes Schamgefühl, da sie über eine Einigung lediglich abstimmen müssten, nach der unorganisierte Arbeitnehmer kaum geschützt werden könnten. Sie hätten sich gegen die Einigung über die Erweiterung des flexiblen Arbeitszeitsystems ausgesprochen und die Besorgnis geäußert, dass die Sicherheit gewerkschaftlich nicht organisierter Arbeiter und deren Recht auf Gesundheit nicht gewährleistet werden könnten, sagten sie weiter.