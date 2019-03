Unterhändler Südkoreas und der USA für Nukleargespräche koordinieren weiteres Vorgehen

Photo : YONHAP News

Die Unterhändler Südkoreas und der USA für Nukleargespräche mit Nordkorea haben ihr weiteres Vorgehen nach dem Scheitern des USA-Nordkorea-Gipfels koordiniert.Das US-Außenministerium teilte am Mittwoch mit, dass der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun seinen südkoreanischen Amtskollegen Lee Do-hoon und den japanischen Ansprechpartner Kenji Kanasugi in Washington zu Gesprächen getroffen habe. Dabei seien die Anstrengungen für eine endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung des Nordens koordiniert worden.Zuvor hatte es in einer Mitteilung des Ministeriums geheißen, dass Biegun Lee und Kanasugi getrennt treffen wolle und zusätzlich ein Dreier-Treffen erwartet werde. Jedoch wurden später keine Details genannt.Südkoreas Nuklearunterhändler war zu einem dreitägigen Besuch nach Washington gereist. Er will sich vor Ort über die Einschätzungen der USA zu deren Gipfel mit Nordkorea in der Vorwoche informieren.