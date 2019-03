38 North: Anzeichen für Wiederaufbau von Raketenstartgelände in Nordkorea beobachtet

Photo : YONHAP News

Laut einer US-Webseite sind Anzeichen beobachtet worden, dass Nordkorea sein Raketenstartgelände in Dongchang-ri wiederaufbaut.Das berichtete die auf Nordkorea spezialisierte Webseite 38 North nach der Auswertung von Satellitenbildern.Auf den zwei Tage nach dem Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi gemachten Aufnahmen sind zwei Stützkräne zu sehen. Daneben wird ein schienengeführtes mobiles Gebäude wieder zusammengebaut. Ein neues Dach wurde hinzugefügt.An dem Antriebsprüfstand wird eine Struktur zur Abstützung der Antriebe wieder zusammengebaut. In der Nähe liegen Baumaterialien.Verglichen mit Satellitenfotos vom vergangenen August sind eindeutige Anzeichen für den Wiederaufbau zu erkennen.Die US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) betonte, dass die Wiederaufnahme von Aktivitäten auf dem Satellitenstartgelände anscheinend absichtlich und zielgerichtet sei.Unterdessen verstärkten Hardliner in den USA ihren Druck. Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, sprach von einer eventuellen Verschärfung der Sanktionen. Die entsprechende Äußerung erfolgte einen Tag nachdem US-Außenminister Mike Pompeo gesagt hatte, dass man sich die Fortsetzung von Verhandlungen mit Nordkorea wünsche.Das US-Außenministerium teilte mit, dass noch kein Termin für neue Verhandlungen feststehe. Washington halte jedoch den Kontakt mit Nordkorea aufrecht.