Präsident Moon: ASEAN an vorderster Front bei Einleitung von Ära des Friedens und der Koexistenz

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Rolle des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN für Frieden und Zusammenleben in Asien gewürdigt.Moon schrieb im Vorfeld seiner Besuche in drei ASEAN-Mitgliedsländern in der kommenden Woche einen Beitrag für Asia News Network, eine Koalition von Medienanstalten in 20 asiatischen Ländern.Es sei kein Zufall gewesen, dass ASEAN-Mitgliedstaaten die beiden historischen Nordkorea-USA-Gipfel ausgerichtet hätten, die auf den Abbau der letzten Rivalität des Kalten Kriegs abzielten, schrieb er. ASEAN stehe an vorderster Front der Bemühungen für die Einleitung einer von Frieden und Koexistenz geprägten Ära in Asien. Er freue sich darauf, dass der Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu Frieden und Wohlstand in ganz Asien führe.Moon teilte mit, dass er nächste Woche Staatsbesuche in Brunei, Malaysia und Kambodscha abstattet. Er sei sehr froh, dass ASEAN-Mitgliedsländer Ziele seiner ersten Auslandsreise in diesem Jahr sein würden.Er betonte, dass die Offenheit und Inklusion innerhalb der ASEAN besonders erstaunlich seien. Die ASEAN-Länder hätten den „ASEAN-Weg“ gebahnt, der gleiche Beteiligung und Chancen garantiere. Korea verfüge in seiner DNA ebenfalls über Offenheit, Inklusion und Innovation. Er sei davon überzeugt, dass ASEAN und Korea mit ihren vielen Gemeinsamkeiten optimale Partner seien.Moon schrieb weiter, dass dieses Jahr ein bedeutungsvolles Jahr sei, das das 30. Jubiläum der Aufnahme von Dialogbeziehungen zwischen ASEAN und Korea markiere. Er drückte die Hoffnung aus, dass ein Sondergipfel zwischen beiden Seiten zu Jahresende aus diesem Anlass eine Chance biete, die Zukunftsvision der Schaffung einer auf den Menschen ausgerichteten Gemeinschaft von Frieden und Wohlstand der Realität näher zu bringen.