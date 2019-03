Unternehmer fordern Erlaubnis für Besuch von Fabriken im nordkoreanischen Kaeseong

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Unternehmen haben erneut eine Erlaubnis gefordert, um ihre Fabriken im Industriekomplex Kaesong in Nordkorea besuchen zu können.Ein Dringlichkeitsausschuss der Leiter der Firmen in Kaesong habe am Mittwoch in einem Schreiben an das Vereinigungsministerium um einen Besuch des stillgelegten Industrieparks hinter der Grenze gebeten. Eine Delegation will Nordkorea am kommenden Mittwoch besuchen. Die 179 Chefs und Manager der südkoreanischen Firmen in Kaesong sollen vom Vorsitzenden der kleinen Oppositionspartei Partei für Demokratie und Frieden, Chung Dong-young, begleitet werden.Auf einer Pressekonferenz äußerte der Ausschussleiter Shin Han-yong Bedauern über das Scheitern des Hanoi-Gipfels.Er erinnerte an das Versprechen von Präsident Moon Jae-in, mit Washington die mögliche Wiederaufnahme des Betriebs des Kaesong-Komplexes besprechen zu wollen. Die Regierung solle sich aktiv um eine Wiedereröffnung des Parks bemühen.Es ist bereits der achte Antrag der Unternehmer seit der einseitigen Schließung des Industrieparks durch Nordkorea im Februar 2016. Alle sieben zuvor gestellten Anträge wurden abgelehnt.