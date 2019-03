OECD senkt Wachstumspronogse für Südkorea auf 2,6 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Wachstumsprognosen für Südkorea für dieses und nächstes Jahr gesenkt.Die OECD erwartete in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Interims-Wirtschaftsausblick, dass die südkoreanische Wirtschaft dieses Jahr um 2,6 Prozent wachsen wird. Das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als noch im November prognostiziert.Die Wachstumsprognose für das kommende Jahr wurde um 0,3 Prozentpunkte ebenfalls auf 2,6 Prozent nach unten korrigiert.Für die Korrekturen spielten offenbar die Beeinträchtigung der Wachstumsdynamik wegen der Verlangsamung des Welthandels und des Konjunkturabschwungs in China und der Eurozone sowie Unsicherheitsfaktoren wie der Handelsstreit zwischen den USA und China und der Brexit eine große Rolle.Die Regierung betonte, dass sich die neue Wachstumsprognose der OECD im Bereich ihrer eigenen Prognose befinde, die bei 2,6 bis 2,7 Prozent liege.